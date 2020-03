Albertosi: “Milan, solo con i giovani non vai da nessuna parte. Ibra? Gli rinnoverei subito il contratto”

MILANO – Intervistato dai microfoni di MilanNews, Enrico Albertosi, ex portiere rossonero, si è espresso sulla delicatissima situazione che si è creata nella dirigenza milanista: “Bisognerebbe essere dentro il club per sapere come stanno veramente le cose, da fuori è difficile giudicare. Sicuramente è stato un colpo a sorpresa. E’ un Milan che non trova pace, sia finanziariamente che calcisticamente. Maldini e Boban hanno svolto un buon lavoro, hanno preso anche Ibrahimovic, che era richiesto da tante squadre. Con l’arrivo di Ibra i cambiamenti si sono visti. Non capisco cosa sia successo improvvisamente. Si parla tanto di giovani, ma con una squadra di soli giovani non si va da nessuna parte. In campo devono esserci anche giocatori di esperienza e grande personalità. Ibrahimovic è uno di questi: fossi nel Milan gli rinnoverei il contratto immediatamente“.

