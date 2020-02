Albertosi: “Milan in ripresa, ma che delusione nel derby! La Fiorentina ha svoltato con Iachini”

MILANO – Enrico Albertosi, uno dei grandi doppi ex di Fiorentina-Milan, è stato contattato dai microfoni di TMW per parlare della sfida di sabato sera: “In questo momento la squadra rossonera sta giocando abbastanza bene. Rebic sta facendo il fenomeno e Ibra sta dando un bel contributo. E’ un discreto Milan. Tuttavia mi ha deluso nel derby: una squadra che si rispetti, quando è in vantaggio 2-0, non può perdere. E’ una squadra giovane e deve ancora accumulare esperienza. Per sabato mi aspetto una partita aperta. Con Iachini c’è stata una svolta nella Fiorentina. Ma non bisogna illudersi più di tanto per i cinque gol segnati alla Samp. Sarà una gara equilibrata: possono vincere entrambe”.

