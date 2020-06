Albertosi: “Milan, difficile tornare in Europa. Donnarumma? Se vuole vincere deve andare via”

MILANO – L’ex portierone del Milan, Enrico Albertosi, ha parlato dell’attuale squadra rossonera in un’intervista rilasciata ai microfoni di Tuttomercatoweb: “Per il Milan è dura centrare la qualificazione in Europa League. Non lo vedo strutturato per rimontare le squadre che gli sono davanti. Donnarumma? Il rinnovo dipende dalla società, dal suo procuratore e, naturalmente, da ciò che sente e vuole lui stesso. Se vuol vincere subito deve andar via. Il Milan è un grande club, ma se Gigio rimane deve aspettare ancora un po’ per vincere. Ormai lui è una garanzia tra i pali, ma al Milan servono almeno altri due o tre anni prima di tornare ad alti livelli”.

