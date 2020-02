Albertosi: “La Fiorentina può vincere, Milan non all’altezza del suo passato”

MILANO – Un grande doppio ex di Fiorentina-Milan, Enrico Albertosi, ha rilasciato un’intervista ai microfoni de Il Brivido Sportivo in vista della sfida di stasera: “La Fiorentina ha l’opportunità di fare risultato pieno. È un campionato equilibrato e il Milan, come ha dimostrato l’ultimo derby, non è ancora all’altezza del suo passato e della sua grande storia. Dragowski? Alterna delle prestazioni buone ad altre meno. Io giudico un portiere dalla regolarità di rendimento. Se mi fa vincere tre partite e me ne fa perdere cinque, non posso esprimere un parere positivo. Deve trovare continuità per diventare un portiere di alto livello”.

