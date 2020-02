MILANO – Demetrio Albertini, ex centrocampista rossonero, si è espresso sul mercato invernale del Milan in un’intervista concessa a Rai Sport: “Il mercato è fatto di ammortamenti, plusvalenze e bilanci da rispettare. Incassare qualcosa serve a poter mettere a posto i conti. Con le partenze di Suso e Piatek si perdono due giocatori che potevano essere importanti, ma è sempre difficile tenere in panchina giocatori che si considerano titolari”.