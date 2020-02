Albertini: “Mi aspetto un derby bellissimo, la posta in palio è alta”

MILANO – Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’ex centrocampista rossonero, Demetrio Albertini, ha parlato del derby: “Sarà una partita bellissima. L’Inter non vorrà sciupare l’occasione di raggiungere la Juventus, mentre il Milan cercherà di rientrare in corsa per la Champions. Mi aspetto di vedere un grande derby. Conte non vuole far sbagliare questa partita. I giocatori dell’Inter sono i primi a sapere quanto vale questa partita. Dall’altra parte Pioli, visto che i pronostici danno vincente l’Inter, deve assolutamente alzare l’attenzione affinché i suoi giocatori possano dare il massimo dal primo all’ultimo minuto”.