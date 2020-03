AIC, Tommasi: “Bisogna riorganizzare la chiusura della stagione agonistica”

MILANO – Intervenuto sulle frequenze di Radio Rai, Damiano Tommasi, presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, si è espresso su questo momento di sospensione che sta vivendo il calcio: “Che una squadra ricomincerà a muoversi per l’Italia avverrà in modo progressivo. In quest’arco di tempo gli atleti ne potrebbero approfittare per ritrovare la forma. Speriamo possano tornare ad allenarsi il prima possibile nelle proprie città. Per quanto riguarda le partite, gli scenari possono cambiare nel corso delle settimane, perché prima bisogna organizzare bene la chiusura della stagione agonistica”.

