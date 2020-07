AIC, Calcagno: “Anticipare le partite? Ipotesi possibile, ci stiamo ragionando”

MILANO – Intervenuto sulle frequenze di Radio Anch’io Sport, Umberto Calcagno, diventato presidente dell’Assocalciatori dopo le dimissioni di Damiano Tommasi, ha parlato dell’ipotesi di anticipare di mezzora gli orari delle partite in questi ultimi turni di campionato: “E’ una proposta sulla quale stiamo ragionando, insieme alla Lega Calcio e alle televisioni, mi auguro che si riesca a trovare un accordo, col presupposto che non ci sarà nessuna levata di scudi da parte nostra. I calciatori stanno dimostrando responsabilità, dobbiamo fare un pezzo di strada insieme in una situazione emergenziale, spero che anche le tv ci diano una mano. Per esigenze televisive, devono passare almeno due ore e un quarto tra una partita e un’altra. Bisogna venirsi incontro”.

