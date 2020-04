Agresti: “Milan, nuova rivoluzione in arrivo. Milik? Per questa squadra va bene”

MILANO – Il giornalista Stefano Agresti, contattato dai microfoni di Radio Sportiva, si è espresso sulle possibili mosse di mercato da parte del Milan: “Penso che sia in arrivo una nuova rivoluzione: c’è la volontà di cambiare allenatore ed è quasi certo l’addio di Paolo Maldini. Con Ralf Rangnick sarà costruita una squadra molto giovane da valorizzare. Milik? È forte, ma per ora non ha dato tutto quello che poteva dare e che a Napoli si aspettavano. Molti si chiedono se sia da Milan. Se per Milan intendiamo quello di Shevchenko o Inzaghi allora no, ma per questo Milan sarebbe un rinforzo importante”.

