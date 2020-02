Ag.Pobega: “Pronto per una grande squadra. Il Milan…”

MILANO – Tommaso Pobega si è affermato come uno dei migliori calciatori del campionato di Serie B, grazie ad una grande stagione con la maglia del Pordenone. Il classe ’99 dovrebbe rientrare al Milan – proprietario del suo cartellino – nel prossimo mercato estivo e, molto probabilmente, il club rossonero lo inserirà nella prima squadra. Ai microfoni di MilanNews ne ha parlato Patrick Bastianelli, agente del giocatore.

LE SUE PAROLE – “Credo che Pobega abbia le qualità fisiche, tecniche e caratteriali per giocare in futuro in una grande squadra. Il Milan è molto attento e sta seguendo con interesse la sua crescita. Tommaso è concentrato a finire bene il campionato con il Pordenone, ma è pronto per giocare in Serie A nella prossima stagione. Per quanto riguarda il percorso migliore è prematuro parlarne oggi, anche se con il Milan c’è sempre stata piena sintonia”.

