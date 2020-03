Ag.Musacchio al vetriolo: “Pronti a lasciare il Milan se necessario”

MILANO – Ai microfoni di MilanNews è intervenuto Marcelo Lombilla, agente di Mateo Musacchio, difensore argentino rossonero che negli ultimi mesi ha perso il posto da titolare: “Se il Milan ci dimostra fiducia e volontà di tenere Mateo, allora rimarremo. Se invece dovremo andare via, lo faremo. Per restare è necessario che tutte le parti in questione lo vogliano. Al momento non ho avuto colloqui col club, è una situazione confusa per tutti. Rinnovo? L’intenzione deve esserci al 100% da entrambe le parti. E’ molto complicato quando uno dà il massimo, si sforza per dimostrare di valere i soldi con cui viene pagato, dà tutto e poi si infortuna per un sovraccarico. Mateo era titolare, si è fermato tre partite ed è diventato il terzo nelle gerarchie in difesa. Ti fai male, torni e sei il terzo nella tua posizione: c’è un po’ di malessere in questo senso perché non è giusto, ma sono scelte dell’allenatore e vanno rispettate”.

