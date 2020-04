Ag.Cragno: “Uno dei migliori portieri in circolazione, gli interessamenti non sorprendono”

MILANO – Contattato dai microfoni di calciomercato.com, Graziano Battistini, procuratore di Alessio Cragno, ha parlato dell’interesse nutrito da diversi club – fra cui il Milan – nei confronti del portiere del Cagliari: “Alessio è tornato perfettamente in forma dopo l’infortunio, è guarito al 100% dal problema alla spalla. Ad oggi parlare di mercato, in una situazione così confusionaria, mi sembra fuori luogo e fuori tempo. L’unica cosa che posso dire con certezza è che siamo di fronte ad uno dei migliori portieri in circolazione, quindi le voci sui possibili interessamenti di altre squadre non mi sorprendono”.

