Adani: “Gabbia? Il miglior giovane difensore italiano”

MILANO – L’ex difensore Daniele Adani, attuale opinionista di Sky Sport, si è espresso su Matteo Gabbia, giovane centrale rossonero che ha esordito ieri in Serie A contro il Torino: “Gabbia la scorsa estate si è rivelato il miglior difensore dell’Italia Under 20 di Nicolato. Giocava in una difesa a tre, sul centro destra. E’ rapido nei momenti, bravo ad accorciare e nelle letture delle situazioni. Ha esordito in una partita difficile e in un momento difficile, in cui il Toro provava a pareggiare. Lui è rimasto lucido ed è stato sempre preciso”.

