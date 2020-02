Acerbi ricorda: “Milan? Non avevo la testa da professionista”

MILANO – Nel corso di un’intervista rilasciato ai microfoni de “L’Ultimo Uomo”, Francesco Acerbi, difensore della Lazio, ha parlato anche dell’esperienza vissuta con la maglia del Milan: “Non avevo la testa da professionista. Non avevo rispetto per me, per il mio lavoro, per chi mi pagava. Spesso arrivavo al campo alticcio, senza aver recuperato dai superalcolici della sera prima. Volevo solo divertirmi e giocare. Braida mi aveva detto che per il mio stile di vita mi avevano trovato casa a Gallarate e non a Milano. Ma io uscivo lo stesso. Anche il numero 13 non l’avevo scelto io, ma era stato Galliani a dirmi che l’avrei dovuto prendere. Non davo la giusta importanza a nulla, neppure al fatto di essere in un club come il Milan”.

