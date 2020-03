Abbiati svela: “Non mi presentai alle visite mediche col Milan…”

MILANO – Christian Abbiati, ex portiere del Milan, in un’intervista ai microfoni del canale ufficiale rossonero ha parlato di quando non si presentò alle visite mediche col club meneghino: “Quando il Milan decise di acquistarmi giocavo in Serie C, nel Monza. Vincemmo la finale per andare in Serie B e il giorno successivo dovevo sostenere le visite mediche col Milan. Tuttavia, dopo aver vinto la partita ci furono grandi festeggiamenti e la mattina seguente non mi presentai all’appuntamento per le visite…”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...