Abbiati: “Giocare nel Milan è stato un sogno. Due derby non li dimenticherò mai…”

MILANO – Intervistato dai microfoni di Milan Tv, Christian Abbiati, ex portiere rossonero, ha ricordato il suo arrivo all’ombra del Duomo: “Giocavo nel Monza, in Serie C; Galliani mi telefonò dicendomi che voleva portarmi al Milan. Ero la persona più felice al mondo, perché, essendo di Milano, per me giocare nel grande Milan era un sogno. La partita indimenticabile? In realtà ce ne sono due: il primo derby che giocai, terminato 2-2 e sicuramente il derby del 3-0 nella stagione dell’ultimo Scudetto del Milan. Prima della partita mi si avvicinò Pato e mi disse: ‘Stai tranquillo che tu pari tutto e io segno una doppietta’. Andò esattamente così”.

LA PARTITA CHE RIGIOCHEREBBE – “Un derby che abbiamo perso per un gol di Walter Samuel realizzato nei primi minuti. Segnò con un colpo di testa dove io feci un errore uscendo male”.

