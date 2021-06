Calhanoglu: “L’Italia ci prende sul serio”. E Di Marzio…

In vista del match di domani tra Italia e Turchia, ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Hakan Calhanoglu. E Di Marzio parla del suo futuro

Redazione Il Milanista

Finalmente si giocano gli Europei. Nella giornata di domani infatti inizierà la kermesse continentale per le nazionali: Euro 2020 (il nome rimane lo stesso). La competizione, a causa della pandemia mondiale, è stata rinviata di un anno e domani prenderà il via allo Stadio Olimpico di Roma con il match inaugurale tra Italia e Turchia. Un match da non sottovalutare per gli Azzurri che vorranno iniziare la competizione nel miglior modo possibile nonostante i forfait di Stefano Sensi e Lorenzo Pellegrini, sostituiti da Matteo Pessina e da Gaetano Castrovilli.

Oggi, ai microfoni di Sky Sport, è intervenuto il capitano della Turchia Hakan Calhanoglu. Il numero 10 turco e del Milan ha parlato così del match di domani: "Per me sarà una partita molto speciale. Gioco in Italia, e scendere in campo in una città italiana è speciale per me e per i miei compagni di squadra turchi che giocano per le squadra italiane. Ho parlato anche con Bonucci al telefono è stata una conversazione divertente. Conoscono bene la nostra squadra, conoscono i nostri giocatori. Ci prendono sul serio".

La situazione contrattuale di Calhanoglu

L'incipit del numero 10 rossonero potrebbe dire molto sul suo futuro: "Gioco in Italia". Calhanogluinfatti ha il contratto in scadenza a fine mese e la sua permanenza all'ombra del Duomo è ancora in dubbio. L'offerta del Milan è nota: 4 milioni a stagioni contro i 5 richiesti. E sullo sfondo l'offerta da 32 milioni del club qatariota. Sulla situazione contrattuale di Calhanoglu è intervenuto il noto giornalista esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio. Ecco le sue parole: “Calhanoglu non ha ancora deciso il suo futuro, sta rivalutando l’offerta del Milan. Prima sembrava scontato un suo addio, ora non è detto che vada via perché sta piano piano rivalutando la proposta rossonera. Non è detto comunque che rinnovi, ma nemmeno che vada via”.