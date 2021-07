Gazzetta dello Sport, prima pagina: “Troppo bello: Italia campione d’Europa”

Gli Azzurri di Mancini saltano e gridano di gioia a Wembley, dove abbattendo l'Inghilterra, sono stati incoronati campioni d'Europa

Redazione Il Milanista

Gazzetta dello Sport, prima pagina

MILANO - Ecco la prima pagina del 12 luglio 2021 de La Gazzetta dello Sport, uno tra i maggiori quotidiani sportivi nazionali italiani.

Per gli Azzurri sono finalmente tornate le Notti Magiche. E proprio come recita il titolo del giornale è "tutto troppo bello", quasi non ci si crede: gli outsider del torneo sono sul tetto d'Europa. Dopo 5 anni fuori dalle competizioni importanti l'Italia torna nei grandi stadi internazionale e ricorda a tutti la bellezza del suo gioco.

Ieri sera, Chiellini è arrivato ad alzare la Coppa di Euro2020, il suo primo titolo nazionale, ma la partita non è stata di certo in discesa. Infatti, appena due minuto dopo il fischio d'inizio Luke Shaw, a distanza ravvicinata, batte Donnarumma, sorprendendo la difesa italiana.

Dalla prima rete in poi, Mancini ha guidato il suoi per sbrigliare un "simil catenaccio" messo su dagli inglesi, che hanno difeso da subito il risultato. Ma la sbaragliante forza del gruppo nostrano si è fatta sentire, e dopo un doppio cambio azzeccatissimo (Cristante per Barella, Berardi per Immobile), è finalmente arrivato il gol del pareggio al '67esimo. Da lì in poi si è sofferto insieme, da squadra.

Fino alla fine

L'Italia ha affrontato con freddissima calma la ripresa e entrambi i supplementari, fino ad arrivare ai calci di rigore. Un terno a lotto, che ancora una volta, si è confermato essere una maledizione per gli inglesi. L'errore di Rashford e le parate di Donnarumma su Sancho e Saka, annullano gli errori di Belotti e Jorginho, promuovendo l'Italia campionessa d'Euro2020.

Gran parte del merito va ad un ragazzo formidabile, c'è chi lo definisce un predestinato: nel segno di Gigi, anche Gigio si consacra ufficialmente tra i più grandi azzurri di sempre. Dai suoi guantoni sono passate le respinte, che hanno consentito alla squadra di spuntarla in Spagna e poi ieri sera, fino ad alzare la coppa.

E dopo la grande lotta arrivano le lacrime di gioia: quelle dei tifosi, che hanno preso la vittoria come un premio per questi anni di sofferenza; quelle dell'estremo difensore che con la gioia incredula del ragazzo viene eletto campione; quelle di Mancini che da visionario diventa per tutti un vincente; quelle di tutta Italia, che può finalmente è tornata a ridere e sognare.