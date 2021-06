La Svezia non rinuncia a Kulusevski e Svanberg. Eriksson: “Ibra è unico”

Ecco il comunicato della Federcalcio svedese e le parole dell'ex tecnico di Roma e Lazio a TuttoMercatoWeb.com

La Svezia questa sera inizierà la sua avventura agli Europei di calcio affrontando la Spagna dell'ex Roma e Barcellona Luis Enrique. I gialloblù sono stati inseriti nel Girone E insieme e a Polonia e Slovacchia. Un girone che la Nazionale scandinava avrebbe potuto superare senza grandi problemi ma la positività al Covid-19 del bianconero Dejan Kulusevski e del rosssoblu Mattias Svanberg hanno creato più di un grattacapo al c.t. Andersson.

Il Commissario Tecnico aveva anche pensato di richiamareZlatan Ibrahimvic, ma il recupero del ginocchio, dopo l'operazione di maggio, prosegue molto piano. A confermarlo è stato lo stesso cittì in conferenza stampa: "Ho avuto contatti con Zlatan. Non è così avanti nel recupero, come avevamo capito fin dall'inizio. Naturalmente ho fatto un controllo extra per vedere come sta andando la sua riabilitazione. Non ci aspettavamo di poterlo convocare, ma ho controllato per sicurezza. Non è così avanti negli sviluppi della riabilitazione. L'avrei sentito a prescindere da questi forfait ma naturalmente ho colto l'occasione per controllare quando questa situazione si è presentata."

Sull'assenza di Ibrahimovic oggi è intervenuto ai microfoni di TMW.com Sven Goran Eriksson che ha detto: "È un vero peccato. Zlatan ha fatto una stagione fantastica col Milan ed è per distacco il calciatore svedese più forte in assoluto. Sarebbe stato bello vederlo all'Europeo a quasi 40 anni. È unico".

In molti pensavano a una possibile sostituzione dei due "italiani", ma la Federcalcio svedese ha diramato una nota in cui conferma la presenza dei per la kermesse: “Dejan Kulusevski e Mattias Svanberg, che in precedenza erano risultati positivi al Covid-19, si uniranno alla squadra. Ciò significa che nessuno dei giocatori della "bolla di riserva" entrerà nella squadra”.

Sull'argomento si è espresso anche Janne Andersson che, in conferenza stampa, ha detto: “È bello che Mattias e Dejan stiano bene e possano tornare in rosa. Il nostro team medico è rimasto in stretto contatto con i giocatori, sarà molto divertente incontrare di nuovo i ragazzi. Vorrei cogliere l'occasione per ringraziare Jacob, Jesper, Mattias, Isaac, Niclas, Joakim e Poya per i loro sforzi per la squadra. Di solito dico che anche i calciatori sono umani e qui abbiamo sei calciatori che erano in vacanza, in giro con le loro famiglie, alcuni delusi di non essere stati selezionati fin dall'inizio, che hanno mollato tutto per essere a nostra disposizione. Lo apprezziamo molto".