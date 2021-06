The Sun – L’Arsenal si iscrive alla corsa per De Paul

Il tabloid inglese è sicuro: l'Arsenal vuole De Paul. Ecco il perché

Redazione Il Milanista

Un paio di giorni fa Rodrigo De Paul ha (praticamente) rilasciato un'intervista ai microfoni del tabloid The Guardian. Una chiacchierata quella del numero 10 bianconero in cui praticamente ha salutato il club friulano e i suoi tifosi: "Sono stato estremamente rispettoso con la società e coi tifosi, che mi vogliono davvero bene, ma penso che, a 27 anni, il mio processo di maturazione mi porti a guardare altrove. Ho detto ciò che penso e voglio a chi di dovere all'interno del club. Di gol e assist ne ho fatti tanti, vero, ma l'altro giorno mi è passata tra le mani un altro tipo di statistica: nel primo anno di Udinese, ho recuperato 150 palloni. Nella stagione appena conclusa, oltre 400, praticamente il triplo. Penso a cosa viene dopo, a come posso ulteriormente migliorare, qui ho dato proprio tutto".

E sul centrocampista argentino si stanno muovendo tanti club dai maggiori campionato europei come l'Atletico Madrid in Spagna, le milanesi (il Milan soprattutto se dovesse partire Calhanoglu) e anche qualche club inglese. E secondo quanto riportato dal The Sun ci sarebbe un club d'oltremanica che, nelle ultime ore, si sarebbe iscritto all'asta per l'Arsenal.

I Gunners infatti durante il prossimo mercato perderanno molti giocatori come Granit Xhaka, promesso sposo alla Roma per 18 milioni al club biancorosso e un contratto da 4 anni da 2,5 milioni di euro a stagioni più bonus, e Dani Ceballos, ex obiettivo di mercato del Milan, che dopo 18 mesi di prestito sulla sfonda del Tamigi è destinato a tornare al Real Madrid in compagni di Martin Odegaard.

L'Udinese sembrerebbe essere disponibile a salutare e cedere l'argentino a condizione che qualsiasi club voglia il suo cartellino sia disposto a pagare la valutazione dei friulani da 40 milioni di euro. Una cifra alta, ma è la conditio sine qua non per vedere De Paul lontano dalla Dacia Arena.