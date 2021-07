Doppio obiettivo in Spagna per il Milan: si valutano Isco e Coutinho

Continua la ricerca del trequartista e gli occhi sono puntati in Spagna, si osservano le situazioni di Isco e Coutinho.

Redazione Il Milanista

Continua la ricerca del fantasista per il Milan. Il posto lasciato vacante dall'addio direzione Inter di Hakan Calhanoglu dovrà essere colmato nel più breve tempo possibile. La richiesta di Stefano Pioli alla dirigenza è stata abbastanza esplicita, questa squadra ha bisogno di un innesto di qualità per fare davvero il grande salto ed essere competitiva.

A tal proposito la dirigenza del Diavolo sta vagliando varie soluzioni, per poter regalare al più presto a Pioli quanto richiesto. Si studiano i vari profili che potrebbero fare al caso della squadra rossonera, da giocatori più esperti e di livello internazionale a calciatori più giovani pronti ad esplodere. Nella lista di Maldini e Massara i preferiti sono Marcel Sabitzer del Lipsia e Hakim Ziyech del Chelsea, ma entrambe le trattative, per motivi diversi, sono difficili da portare avanti. Le richieste dei tedeschi e degli inglesi, infatti, sono al momento fuori dalla portata del Milan, che non è nelle condizioni di affondare il colpo.

Doppio obiettivo in Spagna

Tra i tanti nomi osservati due giocano in Liga con le maglie di Barcellona e Real Madrid. Stiamo parlando di Philippe Coutinho e Isco, entrambi in uscita dai rispettivi club ed entrambi dallo status non indifferente. Due calciatori di alto livello che regalerebbero sicuramente al Milan quella qualità di cui ha bisogno. Per quanto riguarda lo spagnolo del Real, alcuni discorsi sono stati già avviati durante le trattative per Brahim Diaz, l'ostacolo è l'ingaggio ma il Milan fiuta l'affare e non si farà trovare impreparata qualora dovesse venir fuori l'occasione.

Simile la situazione del brasiliano ex Inter e Liverpool. Anche lui è in uscita dal suo club, ma come riportato dal Corriere dello Sport, il problema dello stipendio il Milan lo avrebbe anche in questo caso. Per entrambi i calciatori si tratta di ingaggi da top player, che il Milan non può sostenere, soprattutto per politica societaria.