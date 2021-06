Europei 2021, Italia-Galles: le formazioni ufficiali

Scende in campo il Gruppo A alle 18:00, con l'ultima delle tre partite del Girone. Ecco le formazioni ufficiali di Italia-Galles

Pensa al turnover Roberto Mancini, in vista della partita tra Italia e Galles. Torna quindi in campo il Gruppo A di questi Europei 2021 , l'ultima partita delle tre del girone e in contemporanea alla 18:00, prenderà il via anche il match tra la Turchia e la Svizzera. Italia già certa della qualificazione dopo i tre goal rifilati alla nazionale allenata da Vladimir Petkovic, resta da capire se passerà da prima o da seconda. Niente calcoli per gli azzurri, l'obiettivo è sicuramente una vittoria anche se sono previsti tanti cambi di formazione, ben otto, rispetto alle due partite già giocate. Solo tre i titolari che potrebbero essere confermati.

Donnarumma tra i pali e non c'è alcun dubbio. Altra maglia confermata è quella di Bonucci, ancora capitano dopo il problema accusato da Chiellini. Accanto a lui Bastoni e non Acerbi questo perché le condizioni del centrale della Juventus andranno monitorate in vista degli ottavi e quindi il calciatore della Lazio sarà inizialmente risparmiato. Cambio anche sulle fasce, C'è Toloi e non Di Lorenzo, anche questo in ottica prossimo turno. Mentre a sinistra viene concesso un turno di riposo a Spinazzola, uno dei migliori tra gli azzurri finora. Al suo posto Emerson Palmieri. Centrocampo a tre, Mancini conferma il suo 4-3-3. Anche qui un titolare resta nonostante il turnover, ed è Jorginho. ai lati del regista Cristante e non Barella, mentre Verratti torna dall'infortunio. Stop anche per Locabtelli. Belotti rileverà Ciro Immobile, con Bernaderschi e Chiesa sulle ali.