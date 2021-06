Europei 2021, Eriksen e l’intervento: un defibrillatore cardiaco

Europei 2021: dopo la paura arrivano notizie su Eriksen, il calciatore danese si sottoporrà a un intervento cardiaco

Tanta paura agli Europei 2021 . Le immagini del malore in campo di Christian Eriksen hanno fatto il giro del mondo. Il fantasista danese si è accasciato al suolo durante la partita d'esordio della sua nazionale contro la Finlandia. Minuti lunghi come ore mentre i medici provavano a rianimare il giocatore, grazie all'uso del defibrillatore però alla fine è stato tirato u sospiro di sollievo. Eriksen è però ancora in ospedale dove ha sostenuto tanti esami clinici, al cuore, per capire l'entità del danno e perché un ragazzo di 29 anni sia stato colto da infarto. Le ultime notizie sul numero 24 dell'Inter le ha date la federazione danese con un nuovo comunicato ufficiale.

Una scelta inevitabile quella dell'intervento cardiaco e la scelta di un defibrillatore per regolare il battito del cuore. Ma nel mondo del calcio c'è un precedente Daley Blind, calciatore impegnato agli Europei 2021 con l'Olanda e calciatore in forza all'Ajax, in passato è stato sottoposto allo stesso intervento ed è tornato a calcare i campi di calcio. Come dimostrato anche nell'ultima gara della nazionale Orange: titolare contro l'Ucraina. Tante le voci sul futuro di Eriksen, non è chiaro, né sicuro in questo momento se potrà tornare a giocare a livello professionistico o meno, servirà una nuova visita per l'idoneità sportiva. Certo il precedente Blind è incoraggiante, ma sarà deciso tutto più avanti dopo l'intervento e il percorso post operatorio. Ma qualche speranza in più di rivederlo in campo c'è.