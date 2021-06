Europei 2021: infortunio Pellegrini, convocato Castrovilli

Scatta l'allarme infortuni per l'Italia, in vista degli Europei 2021. Il c.t. Roberto Mancini ha chiamato Castrovilli

Redazione Il Milanista

Tratto dal sito Figc.it.

La Figc ha richiesto alla Uefa la possibilità di sostituire il calciatore Lorenzo Pellegrini che, nel corso dell’allenamento di ieri, ha accusato un infortunio. Sottoposto ad accertamenti diagnostici questa mattina, il calciatore resterà comunque nel gruppo della Nazionale che questa mattina si trasferirà a Roma. In via cautelativa e in attesa di riscontro da Uefa, si aggregherà al gruppo a Roma il centrocampista Gaetano Castrovilli.

Questo il comunicato della Figc, pubblicato sul suo sito internet, sulle condizioni di Lorenzo Pellegrini. Il capitano della Roma infatti ha accusato un nuovo problema al flessore, durante l'ultima sessione di allenamento. Problema riscontrato mentre si allenava sui calci di punizione. Al suo posto è stato chiamato, in via precauzionale, Gaetano Castrovilli, che si aggregherà nelle prossime ore al gruppo azzurro in vista degli Europei 2021. Non è ancora un cambio ufficiale all'interno della rosa azzurra, perché si attende una risposta dalla Uefa alla modifica della rosa azzurra.

Verratti convocato nonostante l'infortunio

Una nuova tegola per l'Italia, in vista dell'esordio del prossimo 11 giugno, allo Stadio Olimpico di Roma. Quando gli azzurri affronteranno la Turchia di Senol Gunes, gara che darà il via ai prossimi Europei, essendo la partita inaugurale. Roberto Mancini ha già dovuto fare i conti con gli infortuni, Marco Verratti infatti è stato convocato non essendo al meglio, dopo il problema accusato con il suo club di appartenenza, il Paris Saint-Germain. Salterà sicuramente i primi due match, quello di domandi contro Calhanoglu e compagni e quello del 16 giugno con la Svizzera. Nonostante questo però il regista fa parte della spedizione azzurra.

Sensi e Pessina

Chi invece non ci sarà è Stefano Sensi. Scelto nei 26 il 1 giugno si è fermato subito per un problema muscolare il nerazzurro e il commissario tecnico ha reintegrato Matteo Pessina dell'Atalanta, inizialmente tagliato dalla rosa dei convocati, ma rimasto a Coverciano a disposizione della nazionale, proprio in virtù di possibili infortuni. Il Gruppo degli azzurri è atteso a Roma in aggiornata, per preparare la sfida con la Turchia.