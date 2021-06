Euro2020 | Svezia-Slovacchia: segui il Live

Alle 15.00 il match tra Svezia e Slovacchia, valido per la seconda giornata del gruppo E di Euro2020

Alle 15.00 si affronteranno, per la seconda giornata di Euro 2020, Svezia e Slovacchia. Un partita importantissima per entrambe le rappresentative. La Slovacchia infatti in caso di vittoria sarebbe qualificata già agli ottavi, grazie alla vittoria nella prima giornata contro la Polonia di Robert Lewandowski e dell'ex viola Paulo Sousa. La Svezia, che ha da poco recuperato Kulusevski, invece ha bisogno di punti dopo il pari contro la Spagna, dove è stato protagonista il portiere dell'Everton, in prestito dalla Roma, Olsen.