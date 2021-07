Euro2020 | Kane: “Chiellini e Bonucci sono due guerrieri”

Il capitano inglese è intervenuto ai microfoni della UEFA per commentare la finale di domani sera contro l'Italia di Roberto Mancini

Redazione Il Milanista

Mentre l'Inghilterra si prepara per la finale di Euro2020 contro l'Italia, il capitano Harry Kane è intervenuto per commentare lo scontro a UEFA.com. I Leoni sembrano agguerriti e prontissimi per portarsi a casa un trofeo nazionale, che manca da oltre 55 anni; gli inglesi però non avranno vita facile, infatti, sul loro cammino incontreranno la meravigliosa Italia di Mancini, che da outsider è divenuta protagonista e favorita del torneo.

L'attaccante in forza al Tottenham ha spiegato come questo torneo, stia dando a lui e alla sua compagine il modo per scrivere una nuova pagina del calcio britannico; cancellando i fallimenti passati per riportare l'Inghilterra tra i grandi.

La parola al protagonista di Euro2020

Il capitano inglese ha spiegato come sia importante per loro giocare in casa: "Wembley rende l'occasione ancora più importante e speciale. Ci saranno i nostri tifosi a cantare e incoraggiarci e l'energia sarà incredibile. Non c'è posto migliore di Wembley per vincere il nostro secondo trofeo. L'eccitazione sarà alle stelle, ma anche la tensione. Si tratta solo di scendere in campo, tirare fuori tutta la carica dello stadio e usarla a nostro vantaggio".

Il calciatore degli Spurs ha spiegato come tutta la sua compagine abbia cambiato modo di pensare: "Prima della partita contro la Danimarca, molti ci chiedevano se avessimo imparato qualcosa dall'esperienza del 2018. Ho risposto di sì. Stiamo meglio mentalmente, sappiamo affrontare quel tipo di partite. Si tratta anche di fare bene in campo e sicuramente lo abbiamo dimostrato. È stata la prima volta che siamo andati in svantaggio, il primo gol subito".

In vista della finale di Euro2020, ha commentato il suo futuro scontro con il duo di centrali juventino: "Prima di tutto, sono grandi difensori. Leggono molto bene il gioco e sanno dove stare. Sono due guerrieri, quindi mi aspetto una grande battaglia, ma è per questo che gioco a calcio: la battaglia contro i centrali c'è sempre. Vinca il migliore, ma non vedo l'ora che arrivi questa sfida. Se vuoi essere tra i migliori attaccanti devi giocare contro i migliori e domenica sarà così".

Sull'ottima condizione dell'avversario, Kane ha dichiarato: "L'Italia è una grande squadra. Sarà una battaglia difficile, ma noi abbiamo tutte le qualità per vincere. Dobbiamo solo concentrarci su di noi, prepararci bene e continuare con quella mentalità che abbiamo avuto in ogni altra partita. Nei big match, sono i dettagli che ti fanno vincere e dobbiamo fare in modo che siano a nostro favore".