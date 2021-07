Euro2020 – Italia-Inghilterra: Southgate perde Foden?

Un giorno alla finale di Euro2020 tra Italia e Inghilterra a Wembley e Southgate potrebbe essere costretto a fare a meno di Phil Foden

Redazione Il Milanista

Doveva essere uno dei protagonisti di Euro2020 e invece Phil Foden ha perso il posto da titolare. Gareth Southgate, commissario tecnico dell'Inghilterra gli ha preferito Saka dell'Arsenal. Non ha giocato male il talento del Manchester City di Guardiola, ma l'Inghilterra con lui in campo non ha convinto. Ci riferiamo alla prime partite della fase a gironi. In ogni caso però la nazionale dei tre Leoni è arrivata fino alla finale di Wembely, che si giocherà domani contro l'Italia di Roberto Mancini. Partita che però Phil Foden rischia soltanto di guardare, da spettatore, ovviamente, interessato.

Foden, infortunio al ginocchio e finale a rischio

Sky Sport facendo il punto sulle due squadre in vista della partita ha riportato l'infortunio del trequartista. Che rischia seriamente di non poter scendere in campo a causa di un problema al ginocchio. Non preso nemmeno parte alla rifinitura della selezione inglese e le probabilità di vederlo giocare, anche a gara in corso, sono davvero poche. Quindi come il suo idolo Gascoigne, a cui si è ispirato per il suo taglio di capelli prima dell'Europeo e con il quale si era conquistato le prime pagine dei tabloid d'Oltremanica, dovrebbe guardare la partita dalla tribuna.

Le probabili formazioni

Un'assenza che non modificherà quelle che dovrebbero essere le scelte di Southgate dal primo minuto. Con Pickford tra i pali e la linea di difesa a quattro composta da: Walker, Stones, Maguire e Shaw. Non cambierà modulo l'Inghilterra che sceglierà ancora una volta il 4-2-3-1. In mezzo al campo

Phillips e Rice. Trequarti con pochi dubbi, come l'attacco: Saka, Mount, Sterling e Kane dovrebbero completare l'undici titolare. Dal canto suo anche Mancini ha ormai pochi dubbi, forse pochissimi. Nel suo 4-3-3 troveranno spazio, Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. Nessuna sorpresa quindi.