Euro 2020 | Italia-Galles, Mancini: “Turnover? Servivano forze fresche”

Le parole del ct dell'Italia Roberto Mancini dopo la vittoria della sua Italia contro il Gallese. Ecco le sue parole

Vince ancora l'Italia, passa contro il Galles nonostante il massiccio turnover di Roberto Mancini. Otto cambi rispetto alla Turchia e alla Svizzera. Scelte che però in campo non si sentono, giocano con autorità gli azzurri che festeggiano la rete di Pessina, arrivata nel primo tempo. Risultato che non cambierà fino al triplice fischio del direttore di gara, ma in mezzo ci sono un palo di Bernardeschi e il rosso diretto all'indirizzo di Ampadou. Azzurri primi e agli ottavi di finale degli Europei 2021, Il Gruppo A si chiude nel migliore dei modo per mister Mancini e proprio il commissario tecnico della Nazionale si presente alle telecamere di Sky Sport per parlare della partita vinta.