Tare scatenato, vuole regalare un colpaccio ad Allegri e al Milan / Mercato

Lavori in corso per il direttore sportivo rossonero, che ha messo nel mirino il nome di un giocatore importantissimo per la difesa: i dettagli

Fullkrug è arrivato e ha esordito, ma non è finito qui il mercato invernale del Milan. Lo sa bene Igli Tare, che ha promesso al tecnico Max Allegri di accontentarlo nonostante le risorse limitate messe a disposizione da parte della società in questo mese di gennaio. Proprio in tal senso, allora, attenzione alle voci che riguardano in particolare la difesa rossonera.

Che Allegri abbia chiesto alla società un difensore non è certo un segreto. Per continuare a schierare una linea a tre il tecnico ha bisogno almeno di un rinforzo per il suo Milan. Richiesta accolta da Tare, che potrebbe provare a sfruttare una grande occasione di mercato per regalare un colpaccio ai tifosi rossoneri.

Nel mirino del ds del Milan, infatti, è finita una vecchia conoscenza della Serie A come Kim. Il centrale sudcoreano, oggi al Bayern Monaco, sta trovando poco spazio in Baviera e vorrebbe arrivare pronto al Mondiale in programma in estate. Ci sarà però da fare i conti proprio con i bavaresi, restii al momento ad accettare un prestito con diritto di riscatto. Le prossime settimane, in tal senso, saranno decisive: Tare lavora per regalare un colpo da urlo ad Allegri.