Tare prova un colpo da urlo: “Il Milan compra in Premier” / Calciomercato

Dopo l’arrivo di Fullkrug il direttore sportivo dei rossoneri continua a muoversi per rinforzare la squadra di Allegri: occhio all’ultima idea

Lavori in corso in via Aldo Rossi. Puntuale per l’inizio del mercato Tare ha portato un nuovo attaccante ad Allegri, come richiesto da tempo dall’allenatore. Fullkrug, però, non sarà l’unico acquisto di questa sessione invernale per i rossoneri, che si stanno muovendo anche in altri reparti, senza dimenticare poi anche la caccia all’attaccante su cui investire in estate. Occhio, allora, alle ultime novità in casa Milan.

Nomi in attacco non mancano, ma difficilmente Tare darà priorità alla ricerca del nome del futuro durante la sessione invernale. A meno che non dovessero presentarsi occasioni, insomma, il Milan inizierà a pensare concretamente al colpo estivo a partire da febbraio. Diverso invece il discorso per la difesa, dove c’è un nuovo nome che fa impazzire i tifosi e Allegri.

Il tecnico del Milan è stato chiaro con la dirigenza: il sogno di Allegri per la difesa rossonera era e rimane Federico Gatti. Da Torino, però, i bianconeri non hanno aperto alla trattativa, motivo che ha portato Tare a guardarsi intorno a caccia di altre occasioni, anche considerando il no del Bayern Monaco per Kim. Occhio, in tal senso, all’ultimo nome dalla Premier League: nel mirino dei rossoneri, infatti, è tornato Nathan Aké, difensore del Manchester City che in vista dei mondiali cerca più minutaggio. La situazione andrà monitorata nei prossimi giorni.