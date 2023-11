News Milan / Criscitiello sgancia la bomba in diretta: “Al posto di Pioli…”

La situazione relativa al futuro della panchina del Milan è un argomento decisamente delicato che sta tenendo banco da diverse settimane in ambiente rossonero. Tantissime le critiche piovute addosso a mister Stefano Pioli da tifosi e addetti ai lavori. In tanti chiedono un cambio alla guida del Milan alla luce di risultati, prestazioni e dei tantissimi infortuni che stanno falcidiando la rosa rossonera. L'ultima batosta casalinga in Champions League contro il Borussia Dortmund - che a meno di miracoli estrometterà il Milan dalla massima competizione europea e forse anche dall'Europa in generale - contribuisce fortemente al malcontento che si respira attorno a Pioli.