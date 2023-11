Calciomercato Milan / Duello con la Juve per Ferguson: tutti i dettagli

Il Milan ha intenzione di far partire proprio in queste ore un nuovo duello di mercato per un centrocampista molto interessante: i dettagli

Il duello di mercato è ufficialmente pronto. Dopo tanto tempo sembra esserci un nuovo Milan vs Juve proprio per un centrocampista che sta facendo faville all'interno del nostro campionato. Il calciatore sotto osservazione si sta mettendo in mostra come uno dei migliori con la maglia del Bologna sulle spalle.

Il calciatore al centro dell'articolo è lo scozzese Lewis Ferguson. In questo avvio di stagione sta sorprendendo tutti a suon di belle giocate e reti (proprio come fatto anche nel corso dell'anno passato). Il suo ruolo da trequartista nello scacchiere tattico di Thiago Motta pare essere perfetto e il ragazzo non vede l'ora di fare il salto di qualità.

Il Bologna ha pretese alte nei suoi confronti, vista anche la giovanissima età. L'idea è sicuramente quella di non regalarlo al primo offerente e proprio per questo motivo la squadra per meno di 30 milioni non ha intenzione di cedere. Vedremo se si farà avanti prima la Juve o il Milan.

