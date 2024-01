News Milan / Se arriva Conte, chiede subito questi 5 colpi di mercato

Come vi abbiamo raccontato già nei giorni scorsi, quello di Antonio Conte è un nome da tenere assolutamente in considerazione in ottica Milan per il dopo-Pioli. L'attuale tecnico rossonero si sta rimettendo in carreggiata con gli ultimi risultati postivi dopo un periodo decisamente burrascoso, ma il futuro pare comunque segnato. A fine stagione si consumerà l'addio tra Stefano Pioli e il Milan e Conte rimane in cima alle preferenze della dirigenza rossonera. O almeno, a due terzi della dirigenza.