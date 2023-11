News Milan / Addio Pioli a fine stagione? Se salta, ecco chi arriva in panchina

Partiamo da un presupposto: almeno per il momento, il Milan ha confermato la piena fiducia a Stefano Pioli. Nonostante i risultati e gli infortuni, i vertici del club non avrebbero intenzione di cambiare allenatore a stagione in corso, sconfessando le scelte fatte in estate. Le cose cambierebbero solamente se la situazione dovesse tragicamente precipitare e in caso di tracollo verticale del Milan nelle prossime settimane. Uno scenario che tutti, anche i più critici, sperano che non si verifichi. Al netto di tutto questo però, occhio a quello che potrebbe succedere a fine stagione.