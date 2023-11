Milan: tra flop e riscatto, tra passato e futuro, Jovic è già al bivio

Luka Jovic ha deluso fin qui ma ha davanti a sé la grossa chance per riscattarsi ed essere riscattato: è già un bivio

A volte i numeri sono talmente complessi che non riescono a rendere giustizia alla complessità delle circostanze ed altre volte, invece, sono talmente precisi da non lasciare scampo a nessuna altra interpretazione se non a quella lapalissiana e descritta. Luka Jovic non ha calciato in porta nemmeno una volta da quanto è approdato al Milan. Le occasioni, certo, sono state poche. Ma nemmeno così poche da giustificare questa statistica. L’ex Real Madrid e Fiorentina, infatti, ha giocato fin qui 7 gare con la maglia rossonera.

La doppia occasione — Ma il destino concede sempre una nuova occasione che sta lì, a posta per essere sfruttata e capitalizzata. L’occasione è stata Lecce: al via del Mare l’attaccante titolare del Milan, Olivier Giroud, ha segnato sì ma poi è stato espulso nella ressa finale che ha coinvolto le due compagini ed il direttore di gara. Il Giudice Sportivo non ha concesso sconti ed il francese salterà, per squalifica, le prossime due gare contro Fiorentina e Frosinone. Il destino è pure beffardo: sarà al ritorno in campo dopo la sosta e contro la sua ex squadra, la Fiorentina, che Luka Jovic avrà l’occasione di riscattare un avvio di campionato deludente.

Tra passato e futuro — Far male al passato (la Viola) per prendersi il presente (il Milan) e conquistarsi il futuro (il riscatto). E’ questo il piano di Luka Jovic che ha la grande occasione, approfittando della squalifica di Giroud, per riscattarsi. C’è in ballo il futuro: il Milan ha già fatto capire di voler rinnovare il contratto di Giroud e tenerlo per un’altra stagione. Parallelamente ha avviato i contatti per un nuovo attaccante – Jonathan David del Lille – ed in tutto questo potrebbe non trovare spazio Jovic. Il suo contratto prevede l’opzione di riscatto e starà a lui convincere il Milan. Fiorentina e Frosinone, le sue grandi occasioni.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.