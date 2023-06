Calciomercato, Moncada ribalta la formazione: un Milan fortissimo per Pioli!

Basandoci sulle ultime news che abbiamo raccolto in queste ore, abbiamo quindi provato ad anticipare come potrebbe scendere in campo il Milan nella prossima stagione, tenendo conto dei rinforzi che arriveranno dal mercato. Ecco dunque la formazione rossonera da sogno iniziando dal portiere per scorrere via via tutti i nomi, ruolo per ruolo <<<