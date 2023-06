Mercato Milan / Pellegatti: “Thuram, Theo e il nome nuovo. In arrivo (almeno) 4 colpi”

In esclusiva per IlMilanista.it, tutte le ultime news di casa Milan nella nostra nuova rubrica di mercato a cura di Carlo Pellegatti

Carlo Pellegatti

Un nome nuovo per il centrocampo del Milan. Parliamo di Tijjani Reijnders, giocatore dell'AZ Alkmaar. Un centrocampista che predilige giocare in una mediana a due, quindi potrebbe essere ideale per gli schemi tattici di Pioli. Ragazzo del '98 con buona esperienza internazionale, un direttore d'orchestra nell'AZ. Un giocatore duttile, moderno, dalle buone qualità. Il costo è relativamente accessibile: siamo intorno ai 10 milioni di euro. Una curiosità. Il papà lo ha chiamato Tijjani in onore del suo idolo Tijjani Babangida, ex attaccante nigeriano dell'Ajax.

Il Milan aspetta sempre una risposta da Marcus Thuram. Sembra che ci sia stato anche un intervento in prima persona da parte di Pioli, che ha provato a convincerlo a venire a Milano. Ci sono indiscrezioni che parlano di un contrasto familiare tra il papà Lilian che lo vorrebbe al PSG e lui che invece vorrebbe venire al Milan. Per ora comunque stiamo parlando di semplici indiscrezioni.

Occhio anche a Theo Hernandez. Venerdì scorso la notizia che aveva allarmato i tifosi del Milan riguardava la possibilità che il francese avesse delle offerte concrete che il Milana avrebbe potuto prendere in considerazione. Si parlava di 60/70 milioni, cifra che a molti sembrava piuttosto bassa. Ricordiamo infatti che Cucurella, terzino sinistro come Theo, è stato acquistato dal Chelsea per 70 milioni. E tra Cucurella e Theo Hernandez c'è una bella differenza. Quindi si potrebbero prendere in esame solamente offerte dagli 80/90 milioni in su.

Il Manchester United ha smentito l'interesse per Theo. Questo avrebbe potuto tranquillizzare i tifosi del Milan, ma attenzione. Quando si parlava di squadre interessate a Hernandez, non c'era infatti solo la Premier League ma anche la Liga. Escludendo il Barcellona, occhio al Real Madrid ma anche all'Atletico Madrid. E' una situazione da seguire e monitorare, anche se adesso le voci in questo senso - per fortuna del cuore dei tifosi rossoneri - si sono un po' smorzate.

In chiusura, in programma ci sarebbero almeno4 colpi in entrata per il Milan. Parliamo di una punta centrale, un esterno destro e due centrocampisti visto l'infortunio di Bennacer. Ad oggi stiamo a questi 4 ruoli. Poi è chiaro che se ci saranno degli incassi provenienti da alcune cessioni (Saelemaekers o Messias, Ballo-Touré, eccetera) potrebbero arrivare anche altri giocatori come sostituti. Di base, ci saranno 4 colpi. Poi si vedrà come evolverà il mercato del Milan. In tutto questo, grande attenzione. Non solo Thuram, altri 8 attaccanti sulla lista rossonera: eccoli tutti, nome per nome <<<