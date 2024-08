Mercato Milan – Colpo di scena, l’ultima news è clamorosa: “Pare che…”

Il calciomercato del Milan sta vivendo una fase molto importante e intensa. In queste ultime ore è arrivata la notizia della chiusura della trattativa per Emerson Royal, che presto diventerà un nuovo giocatore rossonero. Ma il Milan non si ferma e guarda ai prossimi obiettivi di mercato ancora da centrare. In cima alla lista c'è sempre Fofana, per il quale sarebbe pronto un rilancio importante per cercare di avvicinarsi alle richieste del Monaco. La nuova offerta del Milan per Fofana dovrebbe toccare i 20 milioni di euro più bonus. Ma non solo. Anzi, occhio alle sorprese e ai possibili colpi di scena improvvisi che il calciomercato può sempre riservare da un momento all'altro. A tal proposito, attenzione a una delle ultime news di casa rossonera che potrebbe pesantemente cambiare i piani di mercato del Milan <<<