Milan, domani Royal arriva in Italia: lunedì le visite mediche

Emerson Royal è pronto a diventare un giocatore del Milan. Domani è atteso in Italia, invece lunedì sosterrà le visite mediche

Dopo una lunghissima trattativa durata settimane, finalmente il Milan ha trovato l’accordo con il Tottenham per Emerson Royal .

Il terzino destro è atteso domani pomeriggio a Milano , mentre sono in programma per lunedì le visite mediche di rito.

Una volta terminati i controlli, il giocatore si dirigerà a Casa Milan per firmare il contratto quinquennale da 3 milioni di euro a stagione più bonus.

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport sottolinea che il brasiliano non è stato convocato dagli Spurs per l’amichevole di oggi contro il Bayern Monaco.

Royal è costretto a tornare a Londra per completare i documenti necessari per ottenere il permesso di soggiorno, essendo extracomunitario. Non è escluso comunque che possa essere presentato ai tifosi prima del Torneo Berlusconi di martedì sera.