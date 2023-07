Le ultime – Si riaccende la corsa a Frattesi? Intanto passi avanti per Musah

Sono ore calde a Milanello . Yunus Musah e Tijjani Reijnders sono i prescelti per il centrocampo rossonero. Per il primo sono stati fattidei passi avanti significativi e l'obiettivo è chiudere la trattativa in modo tale che il giocatore possa essere a disposizione di Stefano Pioli per l'inizio del ritiro.

Rebus CDK

Il rendimento di Charles De Ketelaere non è stato all'altezza neanche durante gli Europei Under 21. Il Milan non ha però intenzione di svenderlo. Se arriveranno offerte superiori ai 30 milioni verranno prese in considerazione. Altrimenti si cercherà di rilanciarlo. L'Atalanta è alla finestra ma per un prestito al massimo con diritto di riscatto.