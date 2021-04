Milan, occhi puntati su Luka Jovic

L'indiscrezione rimbalzata dalla Spagna.

MILANO - Mancano ormai soltanto cinque giornate al termine del campionato e la stagione sta per volgere al termine. Il Milan è impegnato nella lotta per tornare in Champions League ma, al tempo stesso, la società si sta guardando attorno in sede di mercato per trovare dei giocatori da inserire nell'organico rossonero per la prossima stagione. Un reparto che potrebbe esser puntellato è quello offensivo. Nonostante il rinnovo di Ibra, infatti, non è per nulla escluso che arrivi anche un nuovo centravanti per completare l'attacco, soprattutto qualora non venisse rinnovato il contratto di Mario Mandzukic, in scadenza il prossimo 30 giugno. Stando ad alcune indiscrezioni rimbalzate direttamente dalla Spagna, la dirigenza meneghina avrebbe puntato gli occhi su un calciatore classe '97.