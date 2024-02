Calciomercato Milan, notizia improvvisa: “Maignan ha deciso che…” / News

Il calciomercato ha chiuso i battenti ed il Milan guarda già avanti, al futuro. Servirebbe probabilmente l'improbabile vittoria dello scudetto, a Pioli, per restare a fine anno sulla panchina rossonera. Non accadrà ed il cambiamento sarà praticamente sicuro, certo. Al momento in pole per sostituirlo c'è Antonio Conte. Il tecnico Salentino sarebbe la scelta numero uno del club che a sua volta, sarebbe la sua opzione preferita. Prendere Conte, ovviamente, significa prendere atto della situazione e di quello che c'è bisogno di fare: ossia di cambiare tutto o quasi. La rosa ha bisogno di una mezza rivoluzione ed è per questa ragione che una volta avuta la certezza che sarà davvero Conte il nuovo mister del Milan, allora, bisognerà stilare una lista di obiettivi da andare a prendere. Con una convizione: alcuni punti fermi dovranno esserci. Tra questi, Maignan.