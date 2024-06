Calciomercato – Zirkzee e un altro botto, Di Marzio: “Il Milan pensa a…” | News

Prosegue il pressing incessante del Milan nei confronti di Joshua Zirkzee, il primissimo obiettivo di calciomercato dei rossoneri per l'attacco. Stando alle ultime news rivelate dal noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale, il Bologna conserverebbe ancora una piccola speranza di trattenere Zirkzee in rossoblù. Dal canto suo però, il Milan sarebbe intenzionato a pagare la clausola rescissoria e sta continuando a trattare con l'entourage dell'attaccante olandese nella speranza di trovare una quadra sulle commissioni. Quel che è certo secondo Di Marzio è che il Milan non avrebbe assolutamente cambiato obiettivo o spostato l'attenzione su altri centravanti alternativi, con Zirkzee che rimane sempre la scelta numero uno. Attenzione però anche a un'altra novità di calciomercato a sorpresa che riguarda il Milan rivelata sempre da Di Marzio in queste ultime ore <<<