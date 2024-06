Calciomercato Milan, sfuma Guirassy: vicino a un altro club

Il Milan in questa sessione di calciomercato ha un obiettivo primario: trovare il nuovo centravanti titolare , che raccolga l'eredità di Olivier Giroud . Le attenzioni dei rossoneri al momento sono tutte su Joshua Zirkzee e sulla complicata trattativa con il suo agente.

Nel corso degli ultimi mesi, il club aveva monitorato diversi altri profili. Uno di questi era quello di Serhou Guirassy , autore di una grande stagione con lo Stoccarda . Il guineano faceva gola a diversi club per la clausola rescissoria da 17,5 milioni di euro .

Ma ora il suo nome andrà tolto dalla lista dei possibili gli obiettivi. Come riferito da La Gazzetta dello Sport infatti, Guirassy è molto vicino al Borussia Dortmund, che è ben felice di pagare la clausola per un giocatore che ha dimostrato di saper fare tanti gol in Bundesliga.