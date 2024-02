News Milan / L’ultima notizia fa tremare Milano: “Incontro a Casa Milan” / Mercato

Come vi stiamo raccontando ormai da diverse settimane, il Milan è già molto attivo sul fronte del mercato in prospettiva estiva. Saranno diverse le situazioni da affrontare e tanti i fronti di calciomercato da sistemare. Servirà dunque tempo per programmare al meglio tutte le mosse rossonere ed è per questo che i vertici del club stanno già iniziando a muoversi per non farsi trovare impreparati.