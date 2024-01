Criscitiello dà la news a sorpresa: “Il Milan vuole chiudere subito per…” / Mercato

Dopo tante chiacchiere, varie indiscrezioni e parecchie news che sono circolate negli ultimi mesi, adesso per il Milan è arrivato il momento di stringere i tempi per alcuni colpi di mercato da chiudere a gennaio. Il calciomercato invernale sta infatti aprendo i battenti e i rossoneri non possono permettersi di perdere troppo tempo, vista l'emergenza infortuni e alcune lacune messe in evidenza in questa prima parte di stagione. Gli obiettivi del Milan sono tanti. Dalla difesa (Gabbia non sarà l'unico innesto nel pacchetto dei centrali), al centrocampo (viste le assenze di Pobega e Bennacer), fino ad arrivare all'attacco (un bomber rimane tra le priorità di mercato del Milan).