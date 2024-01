Milan / La pista Lenglet resta viva: ecco cosa serve per chiudere

Lenglet in rossonero? Questa è senza ombra di dubbio la pista preferita della squadra rossonera. Ecco tutti i dettagli sul possibile affare

Redazione Il Milanista

Il Milan deve chiudere un difensore centrale nel corso del mercato di gennaio. Sappiamo benissimo che il solo ritorno di Matteo Gabbia del Villareal potrebbe essere il primo innesto per la difesa, ma sappiamo allo stesso tempo che non sarà l'unico. Si inizia a valutare anche qualche pista alternativa.

Il primo nome è quello di Lenglet. Il difensore francese arriverebbe dall'Aston Villa e non vede l'ora di rimettersi in gioco in un campionato importante come la Serie A. Al momento il problema più evidente, però sono i costi dell'affare.

Al momento il Barcellona (che detiene ancora il cartellino) gradirebbe un prestito con diritto di riscatto, ma dovrebbe essere pagato interamente dalla squadra rossonera. Proprio per questo motivo si stanno valutando anche delle possibili piste alternative. Non solo Lenglet, ma in queste ore il nuovo nome potrebbe arrivare sempre dalla Premier, più precisamente dall'Arsenal.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.