Milan, colpo di scena! Sky dà la news in diretta: “Sorpresa di mercato!”

Sarà un gennaio decisamente movimentato sul mercato per il Milan . Sky Sport ha fatto il punto sulle strategie e sui piani del club rossonero, svelando anche alcune novità completamente a sorpresa. Ma andiamo con ordine. Confermato intanto il primo rinforzo, che sarà rappresentato dal ritorno di Matteo Gabbia dal prestito al Villarreal . Questo sarà comunque solo il primo di una serie importante di movimenti in entrata. In difesa, ad esempio, arriverà anche un altro centrale , con Lenglet , Kehrer e Mukiele sul taccuino rossonero.

Per quanto riguarda l'attacco invece, Peppe Di Stefano ha raccontato: "Il Milan sta facendo delle valutazioni. Guirassy andrà in coppa d'Africa, c'è una forte concorrenza da parte di tanti club, ha un ingaggio molto alto e poi c'è un Jovic che sta facendo molto bene come alternativa a Giroud. Ecco perché, con Chukwueze che partirà per la Coppa d'Africa e con Okafor infortunato, il Milan potrebbe guardare più al mercato degli esterni d'attacco a gennaio per avere un'alternativa in più". Dunque, invece di un centravanti, i rossoneri potrebbero andare alla ricerca di un altro esterno offensivo. E, da questo punto di vista, sempre Sky ha svelato un nuovo nome completamente a sorpresa finito nel mirino del Milan <<<