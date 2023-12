Milan, oltre Gabbia pronto un altro colpo in difesa: i nomi

Il Milan è pronto a far tornare Gabbia in Italia già durante il mercato invernale. Ma non sarà l’unico acquisto in difesa

L’edizione odierna di Tuttosport titola così: “Milan, cambia la difesa: con Gabbia arriva anche uno tra Kehrer e Langlet”. In questi giorni il Milan sta lavorando per far tornare Matteo Gabbia in Italia già a gennaio. I rossoneri si trovano in forte emergenza e c’è bisogno di ogni giocatore per affrontare bene il girone di ritorno.

Colpi in difesa — Una volta chiusi i contatti con gli spagnoli, i Diavoli vireranno su un altro colpo in difesa. Sulla lista di Moncada e D’Ottavio ci sono infatti i nomi di Thilo Kehrer del West Ham, quello di Clement Lenglet dell’Aston Villa e quello di Nordi Mukiele del PSG. Al momento i primi due giocatori sembrano più raggiungibili rispetto a quello del club francese. Ma non è ancora tutto, anzi. Colpo di scena improvviso, Sky Sport dà l'annuncio in diretta TV: "Nome a sorpresa!" <<<

