Mercato Milan / Sky sgancia la bomba: “Colpaccio a sorpresa a gennaio” | News

Il Milan valuta diverse piste per questo mercato di gennaio, le idee non mancano di certo a Maldini e Massara. Capitolo rinnovi a parte, i ragionamenti più profondi vengono fatti per quanto riguarda il portiere. Con Maignan fermo ai box ancora per diverso tempo e senza una data di rientro precisa, il Milan vorrebbe tutelarsi tra i pali con un altro estremo difensore di livello e di esperienza. Vi abbiamo parlato di Sergio Rico - per il quale ci sono già stati alcuni contatti con il PSG - e di Marco Sportiello.